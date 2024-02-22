الخميس 22 فبراير 2024
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حزب حماة الوطن: الاستثمار الأجنبى يحسن وضع الاقتصاد المصرى

الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة توفر العديد من فرص العمل للشباب الواعد، فضلا عن تأكيد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهته للتحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح سليمان خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن الحصول على ثقة المستثمرين ليس بالأمر السهل وإنما يحتاج إلى عمل وتنسيق كبير بين كافة قطاعات الدولة لتصبح منظومة متكاملة للاستثمار فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى البيئة التشريعة التي اهتمت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لتصبح هناك بيئة صالحة للاستثمار.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

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