فصائل فلسطينية: بيان خبراء الأمم المتحدة بشان الانتهاكات بحق الفلسطينيات تأكيد لجريمة الإبادة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، أن بيان خبراء الأمم المتحدة بشان الانتهاكات بحق الفلسطينيات تأكيد لجريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

الدعوة لفتح تحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال

وأضافت الفصائل الفلسطينية، ما جاء في بيان الخبراء الأمميين يستدعي فتح تحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم الوحشية.

وكان قد سُمع دوي انفجارات عنيفة تزامنًا مع إطلاق نار كثيف في حي الزيتون بشرق مدينة غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

منطقة جنوب شرق غزة تتعرض لقصف مدفعي متواصل

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن منطقة جنوب شرق غزة تتعرض لقصف مدفعي متواصل، وتعرّضت منطقة الشعف بشرق حي الشجاعية لقصف مدفعي، مضيفة أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف سواحل مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات، مساء يوم الاثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفًا و92 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.