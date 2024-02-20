الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: بيان خبراء الأمم المتحدة بشان الانتهاكات بحق الفلسطينيات تأكيد لجريمة الإبادة

الفصائل الفلسطينية،
الفصائل الفلسطينية،

أعلنت الفصائل الفلسطينية،  أن بيان خبراء الأمم المتحدة بشان الانتهاكات بحق الفلسطينيات تأكيد لجريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

 الدعوة لفتح تحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال

وأضافت الفصائل الفلسطينية، ما جاء في بيان الخبراء الأمميين يستدعي فتح تحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم الوحشية.

وكان قد سُمع دوي انفجارات عنيفة تزامنًا مع إطلاق نار كثيف في حي الزيتون بشرق مدينة غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

منطقة جنوب شرق غزة تتعرض لقصف مدفعي متواصل

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن منطقة جنوب شرق غزة تتعرض لقصف مدفعي متواصل، وتعرّضت منطقة الشعف بشرق حي الشجاعية لقصف مدفعي، مضيفة أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف سواحل مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات، مساء يوم الاثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفًا و92 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

خبراء الأمم المتحدة بحق الفلسطينيات جريمة الإبادة الامم المتحدة الاحتلال

مواد متعلقة

انسحاب كامل لجيش الاحتلال من محيط مستشفى الجزائر التخصصى بخان يونس

"القاهرة الإخبارية": تجدد القصف المدفعى الإسرائيلى على حى الزيتون فى غزة

اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لوقف الحرب على غزة

الاحتلال يطالب سكان أحياء الزيتون والتركمان بغزة بمغادرة منازلهم والتوجه للمواصى

وزير المالية الإسرائيلى: لا يوجد تجميد للبناء بالمستوطنات

الاحتلال الإسرائيلى يخشى من قرار "العدل الدولية" بشأن الأراضى الفلسطينية

فصائل فلسطينية تُعلن قنص جنديين إسرائيليين غرب خان يونس

سفير فلسطين بالدنمارك للقاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة لم تستطع الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها

الأكثر قراءة

عاجل| رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة