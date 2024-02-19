سفير فلسطين بالدنمارك للقاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة لم تستطع الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها

قال السفير الفلسطيني في الدنمارك، البروفيسور مناويل حساسيان، إنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضاف سفير فلسطين في الدنمارك، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية: الشعب الفلسطيني الأعزل يتعرض لتهديدات إسرائيلية بإبادته، وإسرائيل لا تزال تواصل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية يوميًا بحق الشعب.

وأكد سفير فلسطين في الدنمارك أن الولايات المتحدة لم تستطع الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه يجب فرض عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل لإجبارها على وقف عدوانها بقطاع غزة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ135.

وأكدت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد أكثر من 70 فلسطينيًا، وإصابة آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن جثامين 16 شهيدًا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.

كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلّقت مُسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.