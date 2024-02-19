الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سفير فلسطين بالدنمارك للقاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة لم تستطع الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها

مناويل حساسيان
مناويل حساسيان

قال السفير الفلسطيني في الدنمارك، البروفيسور مناويل حساسيان، إنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضاف سفير فلسطين في الدنمارك، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية: الشعب الفلسطيني الأعزل يتعرض لتهديدات إسرائيلية بإبادته، وإسرائيل لا تزال تواصل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية يوميًا بحق الشعب.

وأكد سفير فلسطين في الدنمارك أن الولايات المتحدة لم تستطع الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه يجب فرض عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل لإجبارها على وقف عدوانها بقطاع غزة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ135.

وأكدت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد أكثر من 70 فلسطينيًا، وإصابة آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن جثامين 16 شهيدًا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.

كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلّقت مُسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.

غزة إسرائيل الولايات المتحدة الشعب الفلسطيني الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل خالفت المواثيق الأممية بضرورة انسحابها من أراضينا

القاهرة الإخبارية: زوارق إسرائيلية تطلق قذائف صوب الشريط الساحلى لغزة

الصحة الفلسطينية: المولد الكهربائى بمجمع الشفاء الطبى سيتوقف خلال يومين كحد أقصى

"إيجبس 2024".. كيف يرى الخبراء والمسئولون مستقبل الطاقة فى مصر والمنطقة؟

الحكومة الألمانية: نعرب عن قلقنا بشأن الهجوم الإسرائيلى المحتمل على رفح الفلسطينية

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحول مستشفى ناصر لثكنة عسكرية ويعرض حياة المرضى للخطر

الفريق القانونى لفلسطين: أمريكا تتجاهل تصريحات الدول المقرة بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية

بعض الدول لم تفِ بتعهداتها.. تصريحات الرئيس السيسى خلال "إيجبس 2024"

الأكثر قراءة

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

ضبط حارس عقار وزوجته بتهمة قتل تاجر فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟