الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: زوارق إسرائيلية تطلق قذائف صوب الشريط الساحلى لغزة

زوارق إسرائيلية
زوارق إسرائيلية

تعرضت مناطق شرقية في قطاع غزة للقصف بالمدفعية الإسرائيلية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ووفقًا لمراسلين القناة خلال رسالتهم على الهواء مباشرة، اليوم، فإن زوارق إسرائيلية أطلقت القذائف صوب الشريط الساحلي لغزة، فضلًا عن تعرض حي الزيتون والشجاعية داخل القطاع للقصف، وهدم عدة منازل في بيت لحم بالضفة الغربية.

وبدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، أولى جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تمتد على مدى أسبوع كامل.

المدفعية الإسرائيلية قطاع غزة حيي الزيتون والشجاعية القطاع

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