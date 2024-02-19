الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفريق القانونى لفلسطين: أمريكا تتجاهل تصريحات الدول المقرة بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية

قال الفريق القانوني لفلسطين، إن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس له أي مبررات قانونية، و35 دولة بينها منظمات دولية تحدثت عن انعدام قانونية المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف الفريق القانوني لفلسطين، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية لنظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي قطاع غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تتجاهل تصريحات الدول التي تقر بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وتواصل دفاعها عن إسرائيل لمواصلة بناء المستوطنات غير القانونية، مطالبًا بإنهاء محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، أولى جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تمتد على مدى أسبوع كامل.

واستهل رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، المرافعات أمام المحكمة في لاهاي، إذ أكد أن شعبه يتعرض لتجاهل واضح لحقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن مواثيق الأمم المتحدة تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني دون أي اعتبار لحقوقه، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في العيش بكرامة، وتقرير مصيره دون تفاوض أو نقاش.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل اتباع سياسة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، والحصول على الأراضي بالقوة والفصل العنصري وتجاهل تقرير المصير، مؤكدًا أن كل هذه الممارسات تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.

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