مفوضة الاتحاد الأوروبى للطاقة: ندعم التعاون مع مصر

قالت مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية ديتي جول جورجينسن، إن هناك زيادة على استخدام الطاقة بأكثر من 50% ووضعنا رؤية خلال عامين 2024 و2025 تعتمد على هذه الزيادة فى استخدام الطاقة.

وأضافت، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، كانت الاستضافة رائعة وإحدى الخطوات لمواجهة التغيرات المناخية وتسريع التحول في الطاقة، وساهم في دعم الشراكة القريبة مع مصر والتعامل مع قطاع الطاقة.

وأكدت تعزيز الشراكة بما يؤدي إلى أمن مجال الطاقة ويعطينا الطاقة النظيفة استثمارات وعدة مشاريع، للهيدروجين الأخضر والاعتماد على الطاقة المتجددة والتحول الطاقي علاقة وثيقة بالأجندة الأمنية وأجندة التغير المناخي وجذب المزيد من الشراكة، وهو هدف العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت أن التحديات كبيرة، وهناك أزمات كبيرة في العالم، وهناك أزمات تتعلق بالطاقة، والأمر يحتاج إلى التحفيز من أجل دعم ملف الطاقة، وندعم التعاون مع مصر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وهناك زيادة طلب على الطاقة في مصر والعالم وندرك هذا الأمر في وضع الخطط.