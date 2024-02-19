رئيس الشركة المنظمة لـ إيجبس 2024: مصر تخطو بثبات نحو مواجهة تحديات الصناعة

أكد كريستوفر هدسون، رئيس الشركة المنظمة لفعاليات معرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024، أن هذا المعرض المصري للطاقة يستكمل على التنوع الكامل ونظام متعدد الأوجه.

وقال خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس السيسي، إن الدفع بالتحول الطاقي وتأمين إمداد وإزالة الكربون إنما هو جوهر موضوع هذا المؤتمر وابتكار شراكات جديدة للمضي قدما للنمو الاقتصادي، متابعًا: "نسعي إلى تحقيق توازن والحاجة إلى العمل الجماعي الملح من أجل أن يكون هناك تعاون مثمر عبر الصناعة”، لافتا إلى أن مصر تلعب دورا فعالا وحيويا كمحفز للتغيير فى هذا المجال".

وأشار إلى أنه على مدار السبع سنوات الماضية تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحقيق الالتزام ومواجهة تحديات الصناعة الملحة وبالتالي لدينا شراكات استراتيجية فى هذا الأمر، متابعا أنه يجب أن يكون لدينا بيئة منخفضة الانبعاثات الكربونية من أجل تحقيق التقدم فى مجال الطاقة والتنمية المستدامة فى قطاع الاقتصاد العالمي.