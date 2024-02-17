حسين دعسة لـ"الشاهد": أنا ضد من يقول إن مسرحية مدرسة المشاغبين لها تأثير سلبى

أكد الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة، أنه ضد من من يتحدث بأن مسرحية مدرسة المشاغبين لها تأثير سلبي علي المجتمع.

وقال “دعسة”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أرى أن في مصر هناك بفعل سعادة مخيفة موجودة في الكتُب والقصص المسرح، السعادة نابعة من نسيج الموقف، فعلى سبيل المثال نجد أن كاتب السيناريو وهو مُثقف ويعالج مشاكل المجتمع وبنية الدولة وبيقدم حلول أن الدولة تحتاج استيراتيجيات معينة في بناء مسائل مختلفة كمسائل التربية ما حدث في مسرحية " مدرسة المشاغبين" أرى أن هذا ترك تأثير مثل ما تركه في مصر تركه في الدول العربية".

وعن مدرسة المشاغبين، وضح الكاتب الصحفي، أنه “بعد نكسة 1967 وهزيمتنا من المنطلق العسكري والسياسي، وأيضًا الاقتصادي لأن نجد أن تأثير النكسة على مصر والأردن ان أكثر لأننا استقبلنا اللاجئين، فضلًا عن أوضاع دول الجوار وأثرها علينا أن ما القادم بعد الـ 67، ففي مصر حدث معركة أكتوبر وفي الأردن معركة الكرامة، وبالتالي هذا كان عبئ ما حدث بعد النكسة، وأيضًا المُثقف سأل هذ السؤال”.

وواصل: "أرى أن حقيقة عقب هذه التوترات الاجتماعية عقب الـ 67، جيل الشباب اختلف، وبالمعنى الأشمل أتخلخت بعض القيم بطريقة غير محسوسة، ويمكن أن يرجع ذلك أن قدرة السرة المصرية في ذلك الوقت لى احتوى هذه الخلخلة أكثر من غيرها لأنها أسرة لديها خبرة بالعمل والتحدي، ولم تراجع مسؤليتها بـ "الهم" الثقافي بل زاد النقاش والوعي، وأن اختلفت النتائج فيما بعد".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.