الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى يكشف آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

محمود الأفندي
محمود الأفندي

كشف الدكتور محمود الأفندي، الباحث السياسي، عن آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد الأمل في الجيش الأوكراني والقيادة الأوكرانية، لذلك عرقلت تمويل أوكرانيا.

وقال، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن العقوبات على روسيا لم تؤد إلى أي نتائج، وكل الدول أصبحت تعلم أن هذه السياسة ليس لها أي نتيجة، ووجود فشل كبير في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وبايدن يحاول أن يتصل بكل رئيس على حدة من الاتحاد الأوروبي ويقنعه بمساعدة أوكرانيا.

وأضاف أنه من الطبيعي أن تستخدم أوكرانيا خدعًا عسكرية وأهدافًا غير طبيعية، مثل بالونات على شكل مدفع أو دبابة، أو هياكل خشبية وأهداف كاذبة لاستهلاك الذخيرة الروسية، وهي وسيلة فعالة منذ الحرب العالمية الثانية، فالطائرات بدون طيار لا يمكن أن تحدد إذا كان الهدف حقيقيًا أم كاذبًا.

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