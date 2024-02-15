كاتب صحفى: تخاذل أمريكا لوقف العدوان على غزة يعطى الضوء لنتنياهو للاستمرار

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تستخدم أدوات حقيقية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن تخاذلها يعطي الضوء لحكومة لبنيامين نتنياهو للاستمرار في أفعالها المشينة ضدد الشعب الفلسطيني.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية، "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أمريكا لا تريد وقف الحرب لأهداف خاصة بها، وتريد أن تحقق أهدافها، من خلال تمكين إسرائيل في المضي قدمًا في مخططها.

وكشف عن أن موقف الولايات المتحدة المتخاذل لا تحاسب عليها، موضحًا أنها لديها من الأدوات ما يمكنها من وقف المذبحة المنتظرة برفح الفلسطينية، بالإضافة أن الولايات المتحدة كانت شريكة في كل المجازر التي ارتكبتها إسرائيل على مدى أكثر من 4 أشهر في العملية الجنونية القائمة للانتقام من المدنيين في قطاع غزة.

واستُشهد مواطنان فلسطينيان على الأقل وجرح آخرين، حالة عدد منهم خطيرة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة ومجموعة من المواطنين في مدينة غزة، بحسب وكالة "وفا".

وقصف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي، مركبة ومجموعة من المواطنين في شارع الجلاء بغزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين على الأقل وجرح 5 آخرين، فيما أحدث القصف دمارًا في الممتلكات والمباني المحيطة.

وشن الاحتلال غارات جوية على حيي الصبرة والزيتون جنوب المدينة، وأطلقت مدفعيته عدة قذائف تجاه منطقة الشيخ عجلين غربًا.