الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبوالغيط: لا سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية وإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا سلام في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن استمرار الاستيطان لن يقتل حل الدولتين كما يظن المتطرفون، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف  الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بدبي، أن السلام مع إسرائيل يقتضي هدم المستوطنات التي أقيمت، مشددًا على أن ما حدث ينذر بمواجهة لألف سنة قادمة، ويهدد بتعطيل اتفاقات السلام مع دول عربية.

وحول حوكمة الذكاء الاصطناعي، قال الأمين العام إن التعاطي مع هذه النقلة التكنولوجية الجديدة أمر لا مفر منه، خاصة في ضوء تطورها المتسارع وانتشارها الهائل، لكن يجب التعامل معها بحذر في ظل ما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة في غياب ضوابط حاكمة لها على الصعيد الدولي حتى الآن.

وقال أبوالغيط، إن تعزيز أمن المنطقة يتطلب بشكل أساسي وعاجل وقف التدخلات الأجنبية، وعلى رأسها التدخلات الإيرانية التي جعلت من المنطقة العربية مسرحًا لحماية مصالحها، مشددًا على أن السلم المستدام يتطلب أيضًا إقامة منطقة خالية من السلاح النووي.

جامعة الدول العربية إقامة الدولة الفلسطينية

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