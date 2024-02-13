الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الفلسطينية: نحمل نتنياهو المسؤولية عن حياة المدنيين فى غزة

نتنياهو
نتنياهو

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن حياة المدنيين في قطاع غزة، مطالبًا بضمانات دولية ملزمة لحمايتهم، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بترجمة الإجماع على ضرورة حماية النازحين والمدنيين في قطاع غزة، وفي رفح ومنطقتها بشكل خاص إلي إجراءات ملزمة للاحتلال.

كما طالبت بدور أممي ودولي واضح في الضغط على الحكومة الإسراءيلية لإجبارها على تأمين دخول مساعدات بشكل كاف لجميع مناطق غزة.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الحفاظ على حياة الأطفال الفلسطينيين في غزة، والعمل على تقديم مزيد من المساعدات للفلسطينيين في القطاع.

وحمّلت "بيربوك"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مسؤولية الأوضاع القائمة في غزة إلى إسرائيل، معربة عن رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشارت إلى ضرورة إتاحة ممرات آمنة في قطاع غزة، والعمل على استمرار الإغاثة الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن الأوضاع الراهنة هناك تتطلب توفير الحماية اللازمة للفلسطينيين في غزة، وإقامة هدن إنسانية بالقطاع.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنها ستبحث في إسرائيل غدًا ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين، كما ستناقش ملف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، الذي تراه عائقًا أمام حل الدولتين.

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