الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جامعة بنها يكشف تفاصيل تنظيم "هاكاثون التقنيات" لتمكين ذوي الهمم

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي

تحدث الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن تفاصيل تنظيم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم.

وقال “الجيزاوي” خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن الجامعة حريصة على توفير بيئة محفزة للإبتكار والإبداع، مشيرا إلى أنه داخل الجامعة يتم توجيه أفكار الطلاب، خاصة المبتكرين والنوادر من المطورين والمبرمجين ليكون فى السياق الصحيح.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أنه فى إطار تنفيذ الجامعة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن أحد مبادئها تشغيل الإبتكار، وبالتالي يتم تنظيم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم.

ولفت إلى تنظيمه بالتعاون مع مركز إبداع مصر الرقمية، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم.

تنظيم هاكاثون بنها جامعة بنها بيئة محفزة للإبتكار أفكار الطلاب الجامعة مصر الرقمية

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