السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسن مكاوى لـ"الشاهد": يجب إعطاء دور أكبر لما يسمى التربية الإعلامية

الدكتور حسن عماد
الدكتور حسن عماد مكاوي

أكد الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة،  إنه يجب إعطاء دور أكبر لما يسمى التربية الإعلامية، والتي تعد شكل من أشكال التوعية، للتعرف حول ما الذي تشاهده، وتقوم على كيفية تكوين العقلية الناقدة لمتابعة العمل الاعلامي.

وقال الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بمعنى أخرالمفروض وإحنا بنتفرج نشوف إيه اللي هيضفلي في العمل دا وأنا بتفرج عليه، وأيه عوامل الحكم على العمل سواء جيد أم لا “، مضيفًا:” ده هيجي من خلال رؤيتي للعناصر الجيدة والعناصر السيئة في محتوى العمل وكيفية التعرف على القيم السلبية التي يتم بثها من خلال بعض الأعمال دي كلها حاجات ممكن تعلمها".

وتابع: "اليونسكو مهتمة جدًا بهذا الموضوع، خاصة أن وسائل الإعلام منتشرة في كل مكان دلوقتي بنسبة للنشأ والشباب والأطفال بدرجة كبيرة جدًا فكيف يتعامل مع هذه الوسائل، وأيضا الواسطة الأبوية".

وواصل: "الأم والأب لازم يشوفوا ما يشاهده  الأطفال، فأنا ضد المنع،  ولكن مع التوعية، لأن المنع هيخلي الأطفال يتفرجوا بطريقة اخرى ورغبته في مشاهدة الممنوع هتزيد أكثر وأكثر، والمفروض نتفرج مع أولادنا وننصحهم ونقدم لهم بديل أخر أفضل وده طبعا يحتاج نفقات مالية كبيرة جدا، ولكن تكوين عقلية إنسانية ووعيه ده أهم حاجة ويستحق أي مبالغ تنفق من أجله".

برنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 
 

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