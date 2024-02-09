الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الموقف المصرى ثابت تجاه حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم

غزة
غزة

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الموقف المصرى ثابت بصفة مستمرة وخاصًة فيما يخص دعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته التى دافع عنها لسنوات طويلة.

وأضاف الشيمي خلال مداخلة هاتفية فضائية بـ"إكسترا نيوز"، أن إسرائيل لن تستطيع تشكيل حكومة ائتلافية حتى قبل الحرب، ولكن بعد الحرب شكلت حكومة أزمة أو حكومة حرب،  فضلًا على ضغوط رهيبة تنال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحكومته في ظل تغيير قوانين في السلطة القضائية، هدفها تعطيل قوانين متعلقة بالفساد المتهم بها.

وأوضح أنه بعد 7 أكتوبر، ورغم انخفاض شعبية "نتنياهو" وحكومته والضغوط عليه، إلا أنه من الصعب إجراء انتخابات في ظل الأزمة، وعلى العكس من مصلحته استمرار الأزمة لأطول فترة ممكنة، لأن وقف الحرب معناه سقوط نتنياهو.

القضية الفلسطينية السياسة الخارجية المصرية الموقف المصري

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