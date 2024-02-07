مصر تدعو كل الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة فى غزة

دعت مصر كل الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت فضائية القاهرة الإخبارية، قد أفادت نقلًا عن مصدر مصري مسئول يؤكد أن مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع.

اقتراحات حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن

وكانت وكالة رويترز، قد قالت إن حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام.

وأكدت رويترز، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولي من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية، لافتة إلى أن حماس تسعى إلى تبادل الأسرى والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية في اقتراح وقف إطلاق النار.