مراسل "القاهرة الإخبارية": تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيليلة في سماء غزة

قال بشير جبر مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إن هناك تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيليلة في سماء قطاع غزة.

استمرار القصف الإسرائيلي لأحياء الرمال والزيتون والنصرة في غزة

وأضاف مراسل القناة في رسالته على الهواء مباشرة، عن استمرار القصف الإسرائيلي لأحياء الرمال والزيتون والنصرة في غزة، فضلًا عن إطلاق مدفعية الاحتلال قذائف تجاه شمال شرق قطاع غزة.

وكشف مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن أليات إسرائيلية تطلق الرصاص على فلسطنيين بجنوب غزة، فضلًا عن وجود اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية بخان يونس.

11 ألف جريح بحاجة ماسة لمغادرة قطاع غزة بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن 11 ألف جريح بحاجة ماسة لمغادرة قطاع غزة بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم.

وأكدت "الصحة" بحسب وسائل إعلام فلسطينية، أنها استطاعت تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة إلا أن المبنى بحاجة إلى وصول الإمدادات الطبية والوقود وعودة الطواقم الطبية من الجنوب لاستمرار عملها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، للشهر الخامس تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.