الفائز بالمركز الأول بـ"بورسعيد الدولية للقرآن": التنافس كان شرسا منذ بداية المسابقة

كشف محمد رضا، الفائز بالمركز الاول عالميا فى فرع الابتهال والإنشاد فى مسابقة بور سعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، تفاصيل فوزه بالمسابقة، موضحًا إنه تقدم لمسابقة بورسعيد، وكانت محلية على مستوي محافظات مصر فقط، ثم قام المحافظ بتحويلها لمسابقة دولية.

منافسات قوية

وقال "رضا"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى"، إن التسابق كان منذ بداية الأسبوع الماضي يوم السبت، موضحا أن أمس كان حفل الختام وكان التنافس شرسا بينه وبين المتسابقين من جميع دول العالم.

وتابع الفائز بالمركز الاول عالميا فى فرع الابتهال والإنشاد فى مسابقة بور سعيد الدولية: “كان معنا متسابقين من لبنان والمغرب ومن جميع الدول.. وربنا أكرمني بالأمس وفزت بالمركز الأول على مستوى دول العالم”.

وشهدت محافظة بورسعيد، حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والذي أقيم بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورؤساء المسابقات والجوائز القرآنية حول العالم، ومتسابقون من 60 دولة.

وحصدت مصر المراكز الأولى في كافة أفرع المسابقة، وفاز في فرع حفظ القرآن بروايتين أمنية خالد علي عبد العزيز من مصر بالمركز الاول، وفاز في فرع الابتهال والإنشاد محمد رضا محمود حسن من مصر بالمركز الأول، وفاز في فرع الابتهال والإنشاد للأطفال محمد أحمد أحسن الازهري من مصر بالمركز الأول.