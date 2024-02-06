الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصر تحصد المراكز الأولى.. ختام مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت بمحافظة بورسعيد، قبل قليل، مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، ورؤساء المسابقات والجوائز القرآنية حول العالم، ومتسابقون من 60 دولة.

وحصلت مصر على المراكز الأولى في كل أفرع المسابقة، وفاز في فرع حفظ القرآن بروايتين أمنية خالد علي عبد العزيز من مصر بالمركز الأول، والحارس خالد عبد الرحمن من ليبيا بالمركز الأول مكرر، وعبد القادر يوسف من الصومال بالمركز الثاني، وفي فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة فاز عصام أحمد حسين علي من مصر بالمركز الأول، وأحمد سالم من تنزانيا بالمركز الثاني، وتنوير أحمد من بنجلاديش بالمركز الثالث.

تكريم الفائزين في حفل كبير بحضور علماء

وفاز في فرع الابتهال والإنشاد، محمد رضا محمود حسن من مصر بالمركز الأول، وعمر عبد الناصر كباره من لبنان بالمركز الثاني، وإلياس وردي من المغرب بالمركز الثالث، وفي فرع حفظ القران للأطفال فاز أحمد تامر ممدوح محمد صبري من مصر بالمركز الأول، وأيمن محمد سعيد درهم من اليمن بالمركز الثاني، وفاز في فرع الابتهال والإنشاد للأطفال محمد أحمد أحسن الازهري من مصر بالمركز الأول، ومحمد محمد البكري سليم من مصر بالمركز الثاني.

وتم تكريم الفائزين في حفل كبير بحضور العلماء، في ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي حملت في هذا العام أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.

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بورسعيد ختام القرآن الكريم إحياء دولة الابتهال الديني دولية

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