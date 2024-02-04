الأولي في العالم..اختبارات الكترونية بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرار بميكنة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، لتكون المسابقة القرانية الأولي في العالم، التي يتم عمل المنافسات بها بشكل مميكن دون تدخل بشري.



وأقامت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي برنامجا الكترونيا متخصصا يمكن للمتسابق من خلاله اختيار أسمه ويحدد البرنامج الأسئلة التي يطرحها أعظاء لجنة التحكيم، ويحصل من خلاله المتسابق علي درجة تقييم قراءته للقرآن الكريم، وذلك لضمان الشفافية في المنافسات، وحتي تكون مسابقة بورسعيد هي الأولي المميكنة في العالم.

وأجرت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، قبل قليل، المنافسة النهائية المؤهلة للجائزة الدولية، وشارك بها كل من: أيمن محمد سعيد درهم من اليمن، وأحمد تامر ممدوح صبري من مصر، وأحمد محمد صالح من مصر، ومحمد عبدالرحمن سالم من اليمن، وعبدالقادر يوسف من الصومال، وسندس سعيد محمد من الأردن، ومحمد أمين محمد من نيجيريا، وعمران عبدالحكيم من أوزباكستان، والحارث خالد عبدالرحمن من ليبيا، وعبدالرب فياض من أفغانستان، وبشرى بوزيان من الجزائر، وعبدالحميد مسعود من تنزانيا.



ويؤهل من المنافسات النهائية التي جرت قبل قليل بمسجد الحسين بمحافظة بورسعيد 3 متسابقين للفوز بالمسابقة الدولية، وذلك بعد أن تجاوزوا كافة مراحل التصفيات، ويتم تكريم في حفل الختام يوم 6 فبراير، ويحصلون علي جائزة المسابقة المالية، ويحصلون كذلك علي تكريم من كبار رجال الدولة المصرية.



يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تحمل في دورتها السابعة أسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي المسابقة.

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