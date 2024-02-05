الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يصطحب المشاركين بمسابقة "الفائزون" في زيارة للمنطقة الصناعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اصطحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عددًا من المتسابقين ولجان التحكيم المشاركين في مسابقة "الفائزون"  والتي انطلقت فعالياتها يوم الجمعة الماضية، لزيارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، برفقة اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة المصنع.

وخلال جولتهم، تفقد المحافظ ومرافقوه، سير وانتظام العمل داخل مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدًا أن المصنع يعد الأكبر في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، منوهًا بأن المصنع شهد تطورًا كبيرًا خلال 3 سنوات ووصل لأربع مراحل، ويُصدِّر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا.

وقال محافظ بورسعيد، إن المصنع أنشىء بحجم استثمارات بلغت 3 مليارات جنيه، وعدد 1500عامل، وسوف يصل لـ3800 عامل مع الانتهاء من التوسعات الجارية، ويعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير كاوتش السيارات بجميع أنواعه.

واستمع محافظ بورسعيد، ومرافقوه، لموقف تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمراحل الجديدة للمصنع، مشددًا على تقديم  كل الدعم للمستثمر الجاد، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهه، مؤكدًا أن المصنع أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليًا، مشيرًا إلى أن المصنع في أقل من 3  أعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات.

ووجَّه المحافظ الشكر للقيادة السياسية على دعمهم المتواصل للمستثمرين والشباب بمحافظة بورسعيد، حتى ظهرت هذه النتائج المثمرة من النهضة الصناعية غير المسبوقة على أرض المحافظة.

من جهتهم، أعرب المتسابقون عن فخرهم بالتنمية الصناعية التي لمسوها عند زيارتهم للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،   مؤكدين أن هذا التطور أصبح نمطًا سائدًا في مختلف القطاعات بمحافظة بورسعيد.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد متسابقين القرآن الكريم أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إبتهالية

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