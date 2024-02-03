السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحمد عمر هاشم: المسابقة الدولية للقرآن الكريم ببورسعيد سُنَّة حسنة لمحافظة باسلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الازهر، بمكتبه بالديوان العام، عقب الانتهاء من فعاليات افتتاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في نسختها السابعة.

وقدَّم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الشكر لمحافظ بورسعيد على تنظيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم، واصفا إياها بـ«السُنَّة الحسنة» التي سنها في هذه المحافظة الباسلة المناضلة، التي كان لها دور مهم في هزيمة العدوان الثلاثي فانتصرت مصر بفضل أبناء هذه المحافظة، ما يدل على أن أهلها فيهم التقوى وزادوا بهذه المسابقة نورًا على نور.

وأكد أن القرآن الكريم قيض الله (عز وجل) له من يحفظونه في الصدور ومن يعملون على رعايته تصديقًا وتحقيقًا لقول الله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، فشكر الله لكم هذه السنة الحسنة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

من جهته، قدَّم محافظ بورسعيد الشكر للدكتور أحمد عمر هاشم، على مشاركته الفعَّالة في افتتاح مسابقة الفائزون، معربًا عن فخره بحضوره المشرف باعتباره أحد قامات الدين الإسلامي بمصر والذي يسهم في إثراء الحياة الدينية والثقافية لأبناء مصر.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أحمد عمر هاشم بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علماء القرآن الكريم

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