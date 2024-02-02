الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحمد عمر هاشم: اقترب النصر لغزة والرئيس السيسي استعاد مجد صلاح الدين

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم خلال خطبة الجمعة

أدى الدكتور أحمد عمر هاشم، اليوم الجمعة، الخطبة من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد، وذلك في وجود متسابقون من 50 دولة حول العالم، بالتزامن مع افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة.

وتحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عن قضية قطاع غزة والتي تعد هي الأبرز حول العالم، ودعى الله أن يحرر هذا القطاع وأن يحمي أهله من بطش العدو الغاشم، وأن يحقق النصر، وأشاد بما تقوم به الدولة المصرية من جهود في خدمة القضية، وموقف الرئيس السيسي في دعم المدنين وعمله الدؤوب مع كافة الجهات لوقف اطلاق النار.

وأكد أحمد عمر هاشم، أن النصر لقطاع غزة بات قريبا جدًا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يستعيد مجد صلاح الدين، مطالبا العالم أجمع من خلال الـ 50 دولة المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني برفع أكف الضراعة إلي الله والدعاء لغزة، مشيرا إلى أن مصر بلاد السلام وترفض العدوان بكافة صوره.

يذكر أنه يجرى اليوم افتتاح فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني بحضور الوزراء والمسئولين، وتحمل المسابقة في دورتها السابعة هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العيا.

الدكتور أحمد عمر هاشم خلال خطبة الجمعة
الدكتور أحمد عمر هاشم خلال خطبة الجمعة
الدكتور أحمد عمر هاشم خلال خطبة الجمعة
الدكتور أحمد عمر هاشم خلال خطبة الجمعة
عمى هاشم أحمد عمر هاشم وزير الأوقاف بورسعيد مسابفة القران الكريم

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