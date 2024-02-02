متسابقون من 50 دولة يمدحون النبي وينشدون باسم مصر في شوارع بورسعيد (صور)

شهدت شوارع محافظة بورسعيد، حالة من الفرحة والبهجة والسعادة، وذلك بالتزامن مع فعاليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي يشارك بها الدكتور أحمد عمر هاشم، والشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويرأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ونظَّم المشاركون، حفلًا للإنشاد الديني بميدان الشهداء بشارع 23 يوليو قاموا خلاله بإلقاء قصائد مدح رسول الله صلي الله عليه وسلم، وحرصوا خلاله على إسعاد المئات من المواطنون الذين اجتمعوا حولهم ومدحوا معهم رسول الله، وذلك بحضور كبار المسؤولين بالدولة والعماء، وحفظة القرآن الممثلين لـ 50 دولة بالعالم.

كما نظَّم المشاركون حفلًا في ميدان ساحة مصر والمطل على قناة السويس والذي يقع علي ناصية العالم بين قارتي اسيا وافريقيا، وأنشد المتسابقون بأسم مصر، وقالوا القصائد التي تتحدث عن تاريخ هذا البلد العظيم وخدمته لكتاب الله عز وجل، ورعايته لقضية السلام في العالم ورفضه للعدوان، وذلك بحضور المئات من أهالي بورسعيد.

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني