"هاشم" خطيبًا للجمعة و"الطاروطى" قارئًا للقرآن بافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

أعلن عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم سوف يخطب الجمعة ويقرأ القرآن الشيخ الطاروطي، وذلك بمحافظة بورسعيد مع افتتاح المسابقة.

أحمد عمر هاشم خطيبًا للجمعة والطاروطي قارئًا للقرآن في افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية

ويؤدي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، صلاة الجمعة غدًا وسط العشرات من المتسابقين من جنسيات مختلفة لأكثر من 50 دولة، وذلك بمسجد الشاطئ بشارع طرح البحر نطاق حي الشرق، ويكون ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

وتأتي فعاليات صلاة الجمعة في يوم 2 فبراير وهو موعد حفل افتتاح المسابقة، والتي تقدم لها أكثر من 1500 متسابق من دول العالم المختلفة، وجرت التصفيات المحلية لها خلال الأشهر الماضية، وتستمر التصفيات الدولية حتي 6 فبراير، ويقام حفل للختام وتوزيع الجوائز في نهايتها.

وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السابعة هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويحضرها ممثلون للمسابقات الدولية في العالم، وسفراء ومسئولون، ويشارك في التصفيات النهائية متسابقون من أكثر من 50 دولة.

وفي شأن آخر، نظمت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، زيارة للمتسابقين للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تعريف الـ50 جنسية بما يحدث على أرض مصر من إنجاز، وترأس الوفد الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.

وزار المتسابقون من حملة القرآن الكريم والمبتهلون الدينيون والمداحون لرسول الله صلي الله عليه وسلم العاصمة الإدارية الجديدة، وشملت الجولة مركز مصر الثقافي الإسلامي، وقام ممثلوا الـ50 دولة بالصلاة داخل المسجد، وأبدوا فخرهم بما يحدث على أرض بورسعيد من إعجازات، مؤكدين أن بناة الأهرام ليس من الصعب عليهم بناء مدن جديدة بهذه العظمة.

كما زار المتسابقون دار القرآن بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم مجموعة من الغرف في كل غرفة جزء من القرآن الكريم مكتوبًا على قطع من الرخام، وحرص المتسابقون على قراءة القرآن بالترتيل خلال الزيارة، وأكدوا أن هذا المكان العظيم يعز القرآن الكريم، ومن أقام هذا المكان سوف يعزه الله، قاصدين الرئيس عبد الفتاح السيسي.