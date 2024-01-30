بمساحة 1600 متر.. محافظ بورسعيد يفتتح نادي نقابة المحامين

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعبد الحميد علام نقيب محامين مصر، اليوم، نادي نقابة المحامين بمحافظة بورسعيد والكائن بمنطقة الجميل غرب بورسعيد، وذلك بحضور صفوت عبد الحميد نقيب محامين بورسعيد وعدد من قيادات النقابة

إضافة كيان جديد لخدمة محامي بورسعيد وأسرهم

وعبر محافظ بورسعيد خلال الافتتاح، عن سعادته بظهور نادى المحامين بهذا الشكل الذي يليق بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن ما تم من أعمال تطوير بالنادي تجعلنا فخورين كون النادي موجود ببورسعيد، مشيدا بمستوى تجهيره على أرقى مستوي ليليق بالمحامين وأسرهم.

وأوضح أن اليوم شهد إضافة كيان جديد لخدمة محامي بورسعيد وأسرهم، والذى سيحدث تغييرا كبيرا خلال الفترة القادمة في مستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.

تفقد أقسام النادي

و تفقد المحافظ ونقيب المحامين أقسام النادي، مشيرا إلى أن إقامة نادى المحامين هو فرصة جيدة لمد جسور الصلة بين مختلف فئات المجتمع، كما أنه يساعد محامي بورسعيد على الحصول على الخدمات الترفيهية بعد مشقة العمل المتواصل والمستمر فى كافة الاتجاهات.

«ويقع النادي بمنطقة الجميل غرب بورسعيد، وتبلغ مساحته 1600 متر، ويشتمل على قاعة أفراح، وحديقة خارجية على مساحة 400 متر، وأماكن في مقدمة النادي ممهدة للجلوس، كما يضم النادي 39 غرفة، وبه خدمات فندقية، والعديد من المساحات المختلفة الصالحة لاستقبال السادة المحامين، وإقامة الندوات واللقاءات، وكافة أشكال العمل الاجتماعي».

وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الأستاذ عبد الحليم علام نقيب عام المحامين، وذلك بمكتبه بالديوان العام، وبحضور أستاذ صفوت عبد الحميد نقيب محامين بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة « نقيب المحامين» لمحافظة بورسعيد، مستعرضا عددا من أوجه التنمية التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، في إطار خطة التنمية المستدامة، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون بين محافظ بورسعيد ونقيب عام المحامين ورئيس النقابة الفرعية ببورسعيد.

ومن جانبه، أعرب « عبد الحليم علام نقيب عام المحامين» عن فخره بالتطور الغير مسبوق الذي لمسه فور وصوله لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن هذا التغيير كان ثمار جهود متواصلة لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية، مما جعل بورسعيد في مصاف المدن النموذجية المتطورة.

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