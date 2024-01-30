«رئيس بورفؤاد» يتابع تنفيذ الخطة الإستثمارية لعدد من المشروعات بالمدينة

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية لعدد من المشروعات بالمدينة، جاء ذلك بحضور المهندسة إحسان بورما وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية والمهندس وليد البوهي مدير إدارة الطرق ببورفؤاد.

رئيس مدينة بورفؤاد: البدء في تطوير ورفع كفاءة شوارع مكة المكرمة وجوهر الصقلي وزمزم

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.

واستعرض رئيس المدينه المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيًا مع خطة البرامج والأداء و المحددة والمرتكزة علي الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مستوي برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والاطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن.

و أكد أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، المجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية.

وفي شأن آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد تنفيذ حملاتها المكثفة لفرض الإنضباط برفع الإشغالات بمحيط مسجد الشعراوي.

ووجه رئيس المدينة بضرورة التنبيه على جميع المحال بعدم التعدي ببضاعتها على الطريق وتوفير عبور أمن للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب بذل مزيد من الجهد والعمل حتى تصبح المدينة خالية تمامًا من التعديات.