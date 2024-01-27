السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الهلال الأحمر ببورسعيد تجهز قافلة من 4 شاحنات لدعم أهالى غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، اليوم، نقل المساعدات لأهالي غزة، في قافلة مكونة من أربع شاحنات كبيرة، والتي جمعوها من أهالي بورسعيد لأهالي غزة، داعين الله أن يفرج كربهم في تلك الأجواء الصعبة.

وأعلنت "الهلال الأحمر" ببورسعيد، عن إعداد قافلة مكونة من أربع شاحنات مساعدة لأهالي غزة. وقام شباب متطوعو الهلال الأحمر المصري طوال اليوم بالفرز والتعبئة ووضع ملصقات تحتوي على بيان محتوى كل كرتونة، وجمعها وتحميلها في الشاحنة استعدادًا للانطلاق إلى غزة.

وصرّح عصام الهندي، رئيس الهلال الأحمر ببورسعيد، بأنه تم تخصيص ساعة تحت مسمى "ساعة لغزة"، حيث تبرع أهالي بورسعيد من الهلال الأحمر المصري والمواطنين ورجال الأعمال لتقديم المساعدات. وتم تحديد نوعية المساعدات بناءً على التنسيق المركزي بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، حيث كان لديهم طلبات محددة في المساعدات.

وأشار إلى أن الشعب المصري أهل خير، وقد تحركوا بفطرتهم لتقديم المساعدات، حيث قدموا مواد تموينية مثل الأرز والزيت، وفهموا أن الأهالي في غزة يعانون من صعوبات في الطهي نظرًا لنقص الغاز والبنزين. وتم جمع 10 أصناف من المساعدات بناءً على احتياجات الجانب الفلسطيني، وضمت "فول الصويا والفول المدمس والحلاوة الطحينية والبسكويت المعمول والمياه المعدنية والتونة والدفايات والكفن والأدوية والوجبات السريعة"، نظرًا للظروف الصعبة التي يعاني منها أهل غزة.

وكشف عصام عن أن القافلة الخامسة من محافظة بورسعيد تتكون من خمس شاحنات كبيرة "تريلا" بها مساعدات خاصة بفرش الخيام، وأيضًا دقيق وخبز تم حفظه بشكل معين يجعله صالحًا لثلاثة أشهر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر أنه فور حدوث أحداث غزة، تحركت الهلال الأحمر المصري مركزيًا من خلال 27 فرعًا، منها فرع بورسعيد، حيث جُمعت التبرعات والمساعدات نزولًا على رغبة المتطوعين، وعددهم أكبر من 300 ألف على مستوى المحافظات بأسرها، حيث تبرعوا بالدم والمساعدات العينية لمساندة أهل غزة.

وأشار إلى أنه فوجئ بتكدس المساعدات العينية من أهالي بورسعيد في المخازن، وتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري أمنيًا لتحريك الشاحنة مساء اليوم من بورسعيد إلى أهلنا في غزة، بصفتنا هيئة دولية مساعدة للسلطات العامة خاصة والتحرك في المساعدات والكوارث.

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بورسعيد شاحنات قافلة الهلال الأحمر غزة

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