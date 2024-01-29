الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار بجميع الأحياء (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية وفرق الأحياء الميدانية فور سقوط الأمطار للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع، ومتابعة التغيرات في الأحوال الجوية والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم التعامل مع كميات المياه من جميع الأحياء فور تساقط الأمطار اليوم، ولا يوجد تراكم لمياه الأمطار على مستوى المحافظة، نظرًا للاستعداد المبكر للشتاء وإقامة بالوعات الأمطار وتطهير مصارف المياه، مشيرًا إلى أن جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد على أتم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ومعدات سحب وشفط المياه تنتشر فى كل الأحياء.

وأكد محافظ بورسعيد المتابعة اللحظية لحالة الطريق واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، فضلًا عن متابعة مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها.

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تساقط أمطار بورسعيد بورفؤاد مياه طقس

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