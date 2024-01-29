الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من الإدارات بالديوان العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا،  لمتابعة سير العمل في  عدد من الإدارات بالديوان العام، في إطار المتابعة الدورية لمستوى العمل الإداري وسرعة إنجاز المهام في مختلف الإدارات، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ومديري الإدارات المختصة ( التخطيط العمراني - الشئون القانونية - إدارة التسكين)، والمستشار القانوني للمحافظة،  ورئيس حي الزهور.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من الادارات بالديوان العام

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور،  ٱخر مستجدات العمل في عدد من الموضوعات داخل إدارة التسكين وإدارة التخطيط العمراني والشئون القانونية،  مشددا على التنسيق المستمر بين الجهات المختصة بما يضمن سرعة إنهاء العمل في بعض الملفات الهامة والحيوية.

وشدد المحافظ، على استمرار تطوير مستوى الأداء،  لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال والدقة في تنفيذها، والتعاون المثمر للاستمرار في إنجاز خطط التنمية،  مؤكدا تقديم كافة الدعم بما يحقق افضل مناخ لبيئة العمل تكون دافع لمزيد من التطور والتنمية.

بحث تطور أعمال إنشاء ستاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد

وفي شأن آخر استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس ادارة شركة وادي النيل، والسادة استشاري وزارة الشباب والرياضة، لبحث تطور أعمال إنشاء ستاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد.  

وتناول الاجتماع اهم ملامح البناء والمرحلة الحالية ومطابقتها للمعايير الدولية.واستعرض استشاري وزارة الشباب والرياضة كافة نتائج الاختبارات الفنية للتاكد من اصول الصانعة والاتزام بالاكواد الفنية.

ناقش اللقاء الخطوات التنفيذية المتعلقة بالانتهاء من انشاء الاستاد، وفق توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء الاستاد وفق أحدث نماذج التطوير، ومتابعة تنفيذ الاعمال الانشائية حتي الوقت الحالي.

 الاطلاع على معدلات تنفيذ المشروع 

وأطلع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على معدلات التنفيذ في المشروع التي تجرى بصورة طيبة للغاية، كما تابعا سير العمل بالمشروع مع الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وامكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

وشدد وزير الشباب والرياضة على اهمية انجاز الاعمال ضمن البرنامج التنفيذي الموضوع.

ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد علي متابعته المستمره لمراحل انشاء الاستاد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من انشائه في اقرب وقت.

واكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة لخطوات البناء بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي موافقته علي بناء ستاد بورسعيد والتي يأتي ضمن خطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات.

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بورسعيد محافظ الاستثتم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ادارات

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