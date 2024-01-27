السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مضرب الأرز بطاقة استيعابية 100 طن باليوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مصنع مضرب الأرز جنوب المحافظة، خلال جولتهما التفقدية الموسعة على عدد من المصانع بجنوب بورسعيد؛ لمتابعة سير العمل، رافقهما خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب.

واستعرض المحافظ، موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، موضحًا أن المصنع يسهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يُعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.

وحرصا الوزير والمحافظ، على التعرف على جودة منتج الأرز والكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك للتأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام سير العمل داخل مضرب الأرز، والذي أصبح يوفر احتياجات المحافظة من سلعة الأرز.

ويُقام مصنع مضرب الأرز جنوب بورسعيد على مساحة 4 آلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزونًا كافيًا من سلعة الأرز الاستراتيجية المهمة.

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بورسعيد صناعات المنطقة الصناعية أجتماعات وجولات تفقدية أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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