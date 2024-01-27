السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم السبت، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته للمحافظة؛ لتفقد صومعة ميناء غرب بورسعيد.

وقد أوشك العمل على الانتهاء بصومعة ميناء غرب بورسعيد، والتي تم تصميمها لتعمل بطاقه تخزينية 100 ألف طن، ومخصصة للاقماح المستوردة.

وأوضح وزير التموين في تصريحات سابقة أن بناء  هذه الصومعة يأتي في إطار المشروع القومى للصوامع لتقليل الهادر من الأقماح، حيث أنه قبل عام 2014، كان يتم تخزين القمح في شون ترابية بفاقد يتراوح من 10 إلى 15%، لذا  الهدف من التوسع في إنشاء الصوامع هو تقليل الهادر والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف.

وتتم عملية التقليب والتبخير  بشكل مميكن ومتحكم فيها آليًا، لافتًا إلى أن إجمالي السعات التخزينية ارتفع ليبلغ حاليًا 3.4 مليون طن، وأضاف أن فترة تنفيذ الصومعة ستستغرق 18 شهرًا وسيوفرالمشروع 50 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى نحو 2000 فرصة أثناء إنشاء المشروع.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ صومعة صوامع غلال بورسعيد وزير التموين

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