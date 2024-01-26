سقوط أمطار غزيرة فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم، سقوط أمطار غزيرة صاحبها غيوم كثيفة في سماء المدينة ورياح متوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فضلًا عن ارتفاع أمواج البحر.

وأصدر الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة بمتابعة تنفيذ الإجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المدينة اعتبارًا من اليوم حتى نهاية الشهر بناءً على تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.

وأكد بهنساوي ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة والتعامل الفوري مع أي مستجدات، ووجه سيادته بمتابعة تطهير كافة بالوعات صرف الأمطار، والتأكيد على سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وكلف الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالتنسيق الكامل والفوري مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة.

وأيضًا التنسيق أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وإخطارها بأية معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها، كما وجه بقيام مسئولي الكهرباء بالمدينة بالتأكد من كفاءة جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية، والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أهمية توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه في المناطق الأكثر غزارة في تراكمات مياه الأمطار.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينها أثناء فترة سقوط الأمطار، وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني المدينة.