للمرة الثالثة خلال أسبوع.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 650 سيارة لذوى الهمم

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة AH SHIN بحمولة 650 سيارة لذوي الهمم، حيث تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها، تمهيدًا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى كوريا.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعد الثالثة من نوع سفن الرورو العملاقة التى تدخل الميناء خلال هذا الأسبوع، فقد استقبل السفينة GMT ASTRO التى قامت بتفريغ 1881 سيارة، والسفينة SANG SHIN التى قامت بتفريغ 1993 سيارة، ليصبح إجمالي ما تم تفريغه بالميناء 4524 سيارة لذوي الهمم.

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات التفريغ على الأرصفة.