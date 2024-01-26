الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة الثالثة خلال أسبوع.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 650 سيارة لذوى الهمم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة AH SHIN بحمولة 650 سيارة لذوي الهمم، حيث تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها، تمهيدًا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى كوريا.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعد الثالثة من نوع سفن الرورو العملاقة التى تدخل الميناء خلال هذا الأسبوع، فقد استقبل السفينة GMT ASTRO التى قامت بتفريغ 1881 سيارة، والسفينة SANG SHIN التى قامت بتفريغ 1993 سيارة، ليصبح إجمالي ما تم تفريغه بالميناء 4524 سيارة لذوي الهمم.

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات التفريغ على الأرصفة. 

IMG-20240126-WA0063
IMG-20240126-WA0063
بورسعيد ميناء غرب إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة موانئ سفن

مواد متعلقة

سقوط أمطار غزيرة فى بورسعيد

تعرف علي نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الأول

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة الـ72

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول ببورسعيد.. نسبة النجاح 75%

محافظ بورسعيد يزور قوات الأمن ويقدم التهنئة للضباط والجنود بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة

الغضبان يهنئ مدير أمن بورسعيد بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ72

ضمن منظومة التحول الرقمى .. تجارية بورسعيد تقدم خدمات الدفع الإلكترونى لمنتسبيها

محافظ بورسعيد يسلم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية بمنطقة مثلث الخير

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة