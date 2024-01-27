السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التموين يتفقد صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير التموين

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أعمال إنشاء صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد التي قاربت على الانتهاء، أن الهدف من المشروع يتمثل في زيادة الكثافة التخزينية في الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليص الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات.

وأشار وزير التموين أن صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد تتميز أنها مربوطة بخط سكة حديد يساعد على نقل الأقماح داخل البلاد دون الحاجة إلى استخدام النقل البري، مما سيعمل على توفير السيولة المرورية لمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.

وزير التموين: صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد مربوطة بخط سكة حديد 

وتتكون صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد من 8 خلايا بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2 مليون يورو قرض من صندوق أوبك لتنمية الدولية "أوفيد"، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه.

وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى إطار زيارته للمحافظة لمتابعة وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة.

ورحب "محافظ بورسعيد " بزيارة وزير التموين، مؤكدًا على أن بورسعيد نالت نصيب كبير من المشروعات التنموية والخدمية والتى ساهمت فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مثنيا على جهود وزير التموين وزيارته المستمرة لمحافظة بورسعيد لمتابعة كافة مستجدات الأعمال بهذا القطاع الحيوي والمهم.

يذكر أن زيارة وزير "التموين والتجارة الداخلية "، ستتضمن تفقد صومعة ميناء غرب بورسعيد، في إطار جولته بمحافظة بورسعيد.، كما سيتم تفقد عددا من المشروعات الصناعية بجنوب بورسعيد لمتابعة سير العمل بها.

جانب من جولة وزير التموين
جانب من جولة وزير التموين
إنشاء صوامع الغلال مبناء غرب بورسعيد إنشاء التموين

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