السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة عدد 10 حالات تعد لمزارع سمكية في حملات ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه في إطار بدء تنفيذ الموجة 22  لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية،  بناءا على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب  حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة عدد 10 حالات تعدي لمزارع سمكية بمساحة 50 فدانا بجمعية أم خلف البحرية وعدد 2 حالة مبانى بجمعية العبابدة بمساحة 2850 م.

 

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد  أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

 

ولفت إلى أنه ستستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

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بورسعيد 3 قطع اراضي تعديات مزارع أكبر مزارع سمكية

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