السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز أبوتيج وحي شرق بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز أبوتيج وحي شرق، تزامنًا مع انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت اليوم السبت 27 يناير وتستمر حتى 12 أبريل 2024 تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 


وأوضح محافظ أسيوط، أن حملات الموجة الـ 22 يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.


وأصدر اللواء عصام سعد تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة.

 

وشدد على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.


وأوضح أن تلك الحملات تتم تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.


وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، حيث تم إزالة حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بقرية البلايزة مساكن السيول على أراضى أملاك دولة عبارة عن أسوار بالبلك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 100م تقريبًا.


كما جرى تنفيذ حالتي إزالة لأعمدة الدور التاسع العلوي بأحد الأبراج بمنطقة الوليدية وأعمدة الدور الثاني عشر بمنطقة الحقوقيين فضلًا عن تنفيذ أعمال ازالة فورية إزالة ستار قماشي وعروق خشبية دون الحصول على الإجراءات القانونية ومصادرتها أمام قصر الكسان، وفك الشدة الخشبيه لسقف الدور الخامس بمنطقة الوليدية أمام سور جامعة الأزهر، وإزالة حوائط بالدور الرابع علوي بمنطقة اليوسفي تقسيم الحقوقيين بالوليدية، وإزالة حوائط مخالفة بمحل دون الحصول على الإجراءات القانونية مخالفة شروط الترخيص خلف الحماية المدنية بمنطقة تقسيم البترول وذلك خلال حملات برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابرهيم نائبي رئيس الحي وبمشاركة قسم اشغالات الحي ومسئولي الازالات والاشغالات وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.


يذكر أن حملات الموجة الـ  22 لإزالة التعديات بدأت اليوم السبت 27 يناير الجارى وتستمر حتى 12 أبريل 2024 المقبل ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

IMG-20240127-WA0034
IMG-20240127-WA0034
IMG-20240127-WA0040
IMG-20240127-WA0040
IMG-20240127-WA0031
IMG-20240127-WA0031
IMG-20240127-WA0032
IMG-20240127-WA0032
IMG-20240127-WA0028
IMG-20240127-WA0028
IMG-20240127-WA0029
IMG-20240127-WA0029
IMG-20240127-WA0024
IMG-20240127-WA0024
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية مخالف بمركز أبوتيج وحي شرق انطلاق الموجة الـ 22 لازالة الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يناقش مع "تنمية الصعيد" إنشاء مصنع للأخشاب من المخلفات الزراعية

محافظ أسيوط: تطهير المجارى المائية وصيانة بوابات الرى خلال فترة السدة الشتوية

محافظ أسيوط يُناقش جهود ضبط الأسواق

"مياه أسيوط" تحدد موعد المقابلة الشخصية لـ 3 وظائف بالوادي الجديد

جامعة أسيوط تعزز التعاون العلمى والثقافى مع جامعة مندليف الروسية

الأكثر قراءة

عاجل| "72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"برودة طوبة الشديدة".. كام طوبة اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم في مصر

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟