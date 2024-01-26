"مياه أسيوط" تحدد موعد المقابلة الشخصية لـ 3 وظائف بالوادي الجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن أسماء المتقدمين الذين اجتازوا الاختبار التحريري، والمتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية لثلاث وظائف "مهندس، فني، عامل"، بالمسابقة رقم (1) لعام 2022 بمدينة الفرافرة بالوادي الجديد، والتى سبق الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني بالشركة.

وأكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أن المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظائف المسابقة والخاصة بمدينه الفرافرة بالوادى الجديد ستتم فى المواعيد المحددة بالإعلان وذلك علي مدار يومي الجمعة والسبت 9 و10 فبراير 2024، بدءا من الساعة التاسعة صباحا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة طبقا للمواعيد المحددة بالكشوف المرفقة بهذا الإعلان وعن طريق لجنة من المتخصصين فى المجالات المختلفة.

خطة للارتقاء بكفاءة الهيكل البشري

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعيًا للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

وأوضح اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، إنه لن يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين لإجراء المقابلة الشخصية فى موعدها المحدد، كما أضاف أنه سيتم إعلان المقبولين بالعمل فور الانتهاء من تقييم أداءات المتقدمين وستتم الاختبارات طبقا للمواعيد الواردة بالجداول الآتية.

وفي وقت سابق، كان وفد منظمة اليونيسيف بقيادة السيدة سلينا مدير برنامج صحة الطفل بمنظمة اليونسيف والدكتور ايهاب عبد العزيز مدير برنامج الاصحاح البيئي بمنظمة اليونسيف، قد تفقدوا وبرفقتهم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد 200 وصلة مياه بجزيرة ساحل سليم.

وذلك للتأكيد على المعايير والضوابط المعمول به من أجل وصول الدعم لمستحقيه، بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا طبقا لبروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف) طبقًا للمسح الميداني المنفذ من قبل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية تدعيما للخدمات المقدمة للمجتمع بما يعود مردوده الإيجابي على الجميع.

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