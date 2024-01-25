محافظ أسيوط: تدريب العاملين بالجهاز الإداري وإطلاق برنامج تدريبي في الإسعافات الأولية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تدريب وتأهيل ورفع قدرات العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وخاصة في مجال مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها والتدريب على الإسعافات الأولية وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مركز التدريب الرئيسي بديوان عام المحافظة، قد نفَّذ برنامجًا تدريبيًا في الإسعافات الأولية للعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام لتأهيلهم وتدريبهم على التعامل مع الإصابات في العمل وفي وقت الأزمات والكوارث.

التركيز على تدريب العنصر البشري

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها بمركز التدريب بالديوان العام والتي تهتم بالتركيز على تدريب العنصر البشري وتدريب العاملين في الجهاز التنفيذي على علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة عملية التطور التكنولوجي وتحديث بنية الجهاز الحكومي خاصة في مجال رقمنة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق العدالة الإجتماعية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التي يقوم بها الموظفين مما يؤدى إلى زيادة إنتاجهم وتسهيل وتنشيط إجراءات العمل.

ونظَّم مركز التدريب الرئيسي بديوان عام المحافظة، برنامجًا تدريبيًا في الإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات المختلفة وقت الأزمات والكوارث، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، وبناءً على توجيهات الوزير المحافظ، تناول البرنامج التدريبى كيفية التعامل مع حالات الاختناق وغيبوبة السكر والانعاش الرئوى والجروح والكسور والنزيف لعدد 80 متدرب من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية.

وتابع أحمد مدكور، مدير مركز التدريب بالديوان العام للمحافظة، فعاليات البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه بمشاركة ودعم مركز سمارت للتدريب، برئاسة رماح أحمد رماح، مدير المركز، وبالاستعانة بقاعات تدريب مركز تدريب الديوان العام، وبالاستعانة بمتخصصين من أطباء واخصائئين في الإصابات المختلفة والإسعافات الأولية، تفعيلًا للمشاركة المجتمعية والتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، ويخدم مركز التدريب بالمحافظة جميع أبناء أسيوط بمختلف أعمارهم وفي جميع مجالات التدريب على الحاسب الآلي واللغة الانجليزية والتنمية البشرية وتم اعتماد المركز من جهات عديدة كالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وشركة "ICDL" مما يجعله في مقدمة المراكز المتميزة.

IMG-20240125-WA0047

IMG-20240125-WA0048