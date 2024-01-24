الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: برنامج التنمية المحلية يشارك بمعرض وسط الصعيد الزراعي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن مشاركة ممثلي التكتلات الاقتصادية للرمان والنباتات الطبية ببرنامج التنمية المحلية بمعرض وسط الصعيد الزراعي، والذي أقيم يومي 22 و23 يناير الجارى ، بحضور 150 مزارع بقرى ومراكز أسيوط، وبمشاركة ممثلي التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا (العسل الأسود والبصل والنباتات الطبية).


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.


٧ تكتلات للحاصلات الزراعية من ٤ محافظات


وأشار المحافظ إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يشارك في المعرض بعدد ٧ تكتلات للحاصلات الزراعية من ٤ محافظات بصعيد مصر، حيث حضر بعض المزارعين لزراعات البصل من محافظة سوهاج، الرمان والنباتات الطبية والعطرية من محافظة أسيوط، العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا، والعسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا للمشاركة في فعاليات المعرض لتنفيذ نشاط التشبيك مع شركات المبيدات الآمنة والمخصبات والتواصل لدعم القطاع للتوجه للمنتج الحيوي وكيفية مكافحة الآفات، والتعرف علي أسواق جديدة وحضور بعض الندوات وجلسات العمل ذات الصلة ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد والذي ينفذها IMC - مركز تحديث الصناعة، حيث يشارك في المعرض أكثر من 60 شركة عارضة بمختلف المنتجات والصناعات من مختلف محافظات مصر.


وأكد المحافظ على أهمية مشاركة البرنامج في فتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية لمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد بما يساهم في زيادة الدخل والمبيعات ويحفاظ علي المنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد، لافتًا إلى متابعته المستمرة لخطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة والتي تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الاقتصادية والزراعية في المعارض الداخلية والخارجية في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات.


وأوضح أن الدعم المقدم من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتقديم كافة التسهلات والدعم والمتاعبة المستمرة للتكتلات الاقتصادية والزراعية في محافظات الصعيد التي يعمل فيها البرنامج وهو ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إشراك التكتلات الاقتصادية بالصعيد في معرض "تراثنا" وتحقيق مبيعات كبيرة بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين مستوي الدخل للأسر العاملة في تلك التكتلات، ومشاركة التكتلات الزراعية التي تتميز بها محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد في معرض "فوود أفريكا".

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ممثلي التكتلات الاقتصادية للرمان النباتات الطبية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر معرض وسط الصعيد الزراعي العسل الاسود والبصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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