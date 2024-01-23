الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة أسيوط تشارك فى ماراثون للمشى احتفالًا بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

ماراثون الشباب والرياضة
ماراثون الشباب والرياضة

قال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، إن المحافظة شاركت، اليوم الثلاثاء، في ماراثون للمشي الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في وقت واحد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية الـ 72 وثورة 25 يناير.

وشارك المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، فى حضور فعاليات الماراثون الذي يشارك فيه 2500 شاب وفتاة من كافة الهئيات الشبابية والبرلمانية على مستوى المحافظة وشباب مراكز مصر و"YLY" وبرلمان الطلائع وفرق الكشافة وطلاب من التربية والتعليم.

حيث تقدم نائب المحافظ يرافقه أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأحمد مدير إدارة برلمان الطلائع، وعدد من قيادات المحافظة والشباب والرياضة الماراثون الذي انطلق من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بشارع الثورة وحتى ميدان الحرب والسلام العام وتعالت الأغاني الوطنية ورفع الشباب والأطفال المشاركين في الماراثون الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدها تم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان الحرب والسلام وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وعزف سلام الشهيد وتحية العلم والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.


الماراثون يتم تنظيمه في جميع محافظات الجمهورية


من جانبه عبر المهندس عمرو عبدالعال عن سعادته بالمشاركة في هذ الماراثون الذي يتم تنظيمه في جميع محافظات الجمهورية؛ لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية التي تعد العين الساهرة على الأمن الداخلي للبلاد، موضحًا أن الهدف من هذا الماراثون هو غرس روح الوطنية والولاء والانتماء لدى النشء من مختلف الأعمار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.


وأوضح أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، أن 2500 شاب وفتاة شاركوا في هذا الماراثون تعبيرا عن للدور العظيم الذي تقوم به الشرطة المصرية لحماية المواطنين والممتلكات، إضافة إلى إحياء ذكرى 25 يناير التي تعكس إرادة الشعب المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا الماراثون كل عام بمشاركة الشباب من مختلف الفئات العمرية.


كان محافظ أسيوط قد بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، كما أرسل برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من القيادات الشرطية بهذه المناسبة.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ماراثون للمشي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مستوى الجمهورية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ذكرى عيد الشرطة

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