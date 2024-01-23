الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحث رفع القدرة الكهربائية المغذية للمباني الجديدة بمستشفى أسيوط الجامعي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم، المهندس محسن محمود حمدي، وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط، وذلك لمناقشة الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة برفع القدرة الكهربائية المغذية للمباني الجديدة المزمع إضافتها فى القريب العاجل، لتكون إضافة قوية المستشفى الجامعي لخدمة أهالي محافظة أسيوط ومحافظات صعيد مصر.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى الجامعي بأسيوط، والدكتور وليد صابر والدكتور أحمد يوسف والدكتور أحمد الورداني أعضاء المكتب الفني، والمهندس محمد عبدالحميد وأحمد شمس.


دخول الوحدات الخدمة إضافة للقطاع الطبي

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن دخول هذه الوحدات حيز الخدمة يعد إضافة كبيرة للقطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط مؤكدًا أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي.

حيث يعد المشروع هو أحد المشاريع الهامة في محافظة أسيوط، ومن المتوقع أن يقدم خدماته الصحية لأهالي صعيد مصر وليس أهالي أسيوط فقط، وأنه أحد مشاريع وزارة الإنتاج الحربي، ويجرى تنفيذه تحت إشراف المركز الهندسي بجامعة الأزهر فرع أسيوط


جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية تقارب الـ250 مليون جنيه، وأن المشروع يتكون من وحدة غسيل كلوي ووحدة عناية حروق، وغرف إقامة للمرضى، و6 غرف عمليات كبرى ووحدتي عناية مركزة، بالإضافة لغرف عمليات النساء والتوليد، ووحدة عناية النساء، ووحدة حضانات الأطفال وعيادات استقبال.

وفى الختام قدم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي جزيل الشكر وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط على حسن تعاونه فى تذليل كافة العقبات المتعلقة بهذا الأمر.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط أن هذا يأتي في إطار خطة جامعة الأزهر لدعم كافة المنشآت الخدمية بها وذلك لخدمة المترددين عليها.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي المهندس محسن محمود حمدى وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط برفع القدرة الكهربائية المغذية للمباني المستشفى الجامعي محافظة أسيوط

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