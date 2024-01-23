سكرتير عام أسيوط يعقد اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان

عقد اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان الذي انعقد بقاعة مجلس المحافظين بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة وتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات والوزارات والشركاء.



جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان والدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات وسائل تنظيم الأسرة، والدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتورة سحر يوسف مدير الإدارة العامة للتخطيط، وأسامة مختار مدير عام الإدارة العامة للتقويم بالمجلس القومي للسكان، والدكتورة هناء الخولي ممثل قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وأحمد خيري مساعد المشرف العام للمبادرة الرئاسية للألف يوم الذهبية، ومحمد محتار مساعد المشرف العام للمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية، وأيمن حسن مسئول العلاقات العامة بالمجلس، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وبمشاركة ممثلو الجهات الشريكة والمعنية (وحدة السكان، الصحة، والتربية والتعليم، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والأوقاف، الاتصالات، والزراعة، والعمل، والمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، ومركز المعلومات بديوان عام محافظة أسيوط، وجمعية تنظيم الأسرة، وجمعية الطفولة والتنمية، ومحو الأمية، والتأمين الصحي، والهيئة العامة للاستعلامات، ومكتبة مصر العامة، منطقة الوعظ والارشاد، وادارة الإعلام بالمحافظة وإذاعة شمال الصعيد) وعدد من هيئة مكتب المجلس القومي للسكان بأسيوط.



عرض خطط العمل وبرامج التنفيذ



وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم خلال الإجتماع استعراض جدول الأعمال وتوضيح وتعريف بأهداف وأهمية المبادرة وعرض وتقديم تقارير تفصيلية حول التقدم المحقق من الجهات التنفيذية فضلًا عن مناقشة نقاط التقارير ومناقشة التحديات والمشكلات الحالية بالإضافة إلى عرض الخطط المستقبلية وتقديم خطط العمل للجهات المعنية خلال الفترة القادمة والتنسيق فيما بينها.



واضاف محافظ أسيوط، أنه تم عرض موجز عن بحث خط الأساس لتقييم الأداء وتحديد نقاط القوى والضعف مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030م.



وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ مقترحات ومشروعات وأعمال تعمل على خفض معدلات المواليد، والتي تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية بالمحافظة، وهو ما يؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية الشاملة.



من جهته؛ أشار الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان - خلال الاجتماع - إلى اهتام الوزارة بهذا الملف الهام ونعمل جميعًا كجهات معنية يدًا بيد متضافري الجهود وبالتشبيك والتنسيق والتعاون فيما بيننا لتحقيق نتائج ملموسة وفعالية على أرض الواقع مدعومين ببيانات واحصائيات ومؤشرات ودراسات يتم تنفيذها بالقرى والنجوع لتحديد الخصائص السكانية وهو ما يصب في مصلحة تنفيذ الاهداف المرجوة من الخطة السكانية لافتًا إلى أهمية تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم حيث أن الزيادة السكانية غير المنضبطة والتي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي في مصر لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم مضيفًا أن القضية السكانية تؤثر في تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي يضمن حق الطفل في أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية سليمة وحق الأب في أن يكّون أسرة سليمة وهو ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.



وقال اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط إن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم الجهود المبذولة للتنمية لذا نعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية بمختلف الطرق الممكنة والعمل على تنفيذ أفكار ومشروعات ومبادرة تعمل على أرض الواقع لتحقيق النتائج المرجوة فعليًا لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان والخصائص السكانية ووضع حلول على الأمد القريب والبعيد وتنفيذ الخطة السكانية لتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها مشيرًا إلى أهمية المتابعة والتقييم في تنفيذ الخطة للتأكد من النتائج ومعرفتها بطريقة سليمة ودقيقة وما وصلنا إليه على أرض الواقع.



وأشار مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للملف السكاني ودعمه المستمر للأنشطة والفعاليات التي تتم على أرض المحافظة وتذليل العقبات التي قد تقف حيال أمام تنفيذها للحد من الزيادة السكانية على أرض الواقع حتى الوصول إلى المنازل في أبعد الأماكن بالمحافظة ورفع الوعي المجتمعي بخطورة الزيادة السكانية والوصول إلى أفراد المجتمع في الأماكن المختلفة وخفض معدلات النمو السكاني غير المبرر طبقًا للاستراتيجية السكانية مضيفًا أن القضية السكانية ذات طابع خاص وواضح.

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