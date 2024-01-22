الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليونسيف تزور مياه أسيوط لبحث دور اللجنة التنسيقية لمبادرة "صحتنا في بيئتنا"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسيوط، وفدًا من منظمة اليونيسيف، وذلك بما في ذلك السيدة سيلينا مديرة برنامج صحة الطفل في منظمة اليونسيف، والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج الإصحاح البيئي في منظمة اليونسيف.

جاء اللقاء لمناقشة دور اللجنة التنسيقية لمبادرة "صحتنا في بيئتنا"، بعد اكتمال المرحلة الثانية من المبادرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في أسيوط، وتحت رعاية منظمة اليونيسيف.

وتستهدف المبادرة طلاب المدارس الابتدائية في الإدارات التعليمية (أسيوط-أبنوب-ساحل سليم)، حيث تشمل 150 مدرسة.

وأكد رئيس الشركة أنه تم إطلاق دليل العمل والأنشطة للمرحلة الثانية من مبادرة "صحتنا في بيئتنا" عند بداية هذه المرحلة.


تنفيذ أنشطة التوعية بالمدارس الابتدائية


وأشار الشرقاوي، إلى أن ذلك يأتي في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ أنشطة التوعية في المدارس الابتدائية بالإدارات المستهدفة برسائل هامة للحياة اليومية، مثل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي ومبادئ النظافة العامة والشخصية والتغيرات المناخية. 

وتم عقد اجتماع افتتاحي وتدريب لكوادر التربية والتعليم، ومن ثم توزيع دليل العمل والأنشطة على السادة المتدربين.

وأوضحت السيدة سيلينا في كلمتها أن المبادرة جاءت لتوعية تلاميذ عدد ١٥٠ مدرسة برسائل المشروع، والتي تهتم بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتغيرات المناخية والنظافة الشخصية والعامة، مع التأكيد على التغذية السليمة.

ومن أهم نتائج المبادرة تشكيل لجنة للتغيرات المناخية برئاسة السيد محافظ أسيوط وعضوية وكلاء وزارات الجهات المعينة، للخروج بتوصيات لجعل أسيوط محافظة مقاومة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وجعل أسيوط نموذجًا يحتذى به ويمكن تكراره في المحافظات الأخرى.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تأهيل أبناء المدرسة الفنية للمياه في سعيها لتخريج خريجين قادرون على مواكبة سوق العمل.

هذا وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تأهيلها لأبناء المدرسة الفنية للمياه في سعيها لتخريج أبنائها الخريجين وهم قادرون على مواكبة سوق العمل.

وشهدت ورشة الإصلاح المتنقلة لأعمال الطوارئ تدريبات عملية لطلاب المدرسة الفنية للمياه للتعرف في البداية على مختلف المعدات التي تضمها الورشة مثل ماكينة لحام بولي ايثيلين، وكابلات كهربائية، وطلمبات غاطسة بأحجام مختلفة، وصواريخ بأنواعها وهيلت، ومفاتيح بأنواعها. كما استمعوا إلى شرح من قبل المشرفين على الورشة حول كيفية إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الطارئة للشبكات والأعمال ذات الطابع الخاص.

وصرح المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن طلاب المدرسة الفنية يحصلون على العديد من التدريبات العملية والنظرية لزيادة خبراتهم المعرفية التي ستساهم في تكوين شخصياتهم.

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المهندس على الشرقاوي منظمة اليونيسيف بمنظمة اليونسيف برنامج الاصحاح البيئي بمنظمة اليونسيف اللجنة التنسيقية لمبادرة صحتنا في بيئتنا مديرية التربية والتعليم بأسيوط

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