الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 47 محضرًا خلال حملات إزالة إشغالات بديروط والقوصية في أسيوط

حملة اشغالات
حملة اشغالات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار شن حملات إزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية، وتعطيل لحركة المرور، وانتشار المخلفات والقمامة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.


كما أكد اللواء عصام سعد، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم مشيرًا إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع بإنتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.


تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وفقًا للامكانات المتاحة وشن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق مع مسئولي شرطة المرافق لمنع انتشار الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الإنضباط للشوارع.


وفي هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بمركزي ديروط والقوصية تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية حملات لرفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق حيث تم بمركز ديروط استهداف شوارع الجيش والجمهورية وبورسعيد وسعد زغلول وقناطر ديروط وميدان المحطة، ورفع كافة الإشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر متنوع وذلك بمشاركة حسام عبدالناصر وحسام خديوي نائبا رئيس المركز ومسئولي الإشغالات والمتابعة الميدانية والتراخيص والمرافق.

وفي مركز القوصية تم شن عدة حملات لازالة الاشغالات على الشوارع والميادين العامة والتي تؤثر على حركة المرور لمنع الاختناقات المرورية والقضاء على العشوائية وعدم التنظيم التي تسببه في تلك المناطق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر وتم التنبيه على أصحاب بعض المحلات بعدم وضع الأشغالات مرة أخرى ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة الإشغالات المخالفة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام.

حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
حملة اشغالات
IMG-20240122-WA0046
IMG-20240122-WA0046
IMG-20240122-WA0049
IMG-20240122-WA0049
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملات إزالة الإشغالات وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

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