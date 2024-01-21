الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إعدام أغذية فاسدة خلال حملة تموينية بالغنايم

حملات تموينية
حملات تموينية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق بقرى ومراكز المحافظة؛ للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة للمواطنين ورصد أي مخالفات، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث.


وأشار اللواء عصام سعد إلى ضبط وتحرير المخالفات والمحاضر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين، وتحرير محاضر بها وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين.


تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبطها والقضاء على الغش التجاري، والتأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.


من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة الغنايم أنه تم شن حملة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز المكتب المركزي لمراقبة الأغذية، وتم المرور على الأسواق ومحلات الأغذية والمطاعم وجميع متداولي الأغذية للتفتيش على السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.


وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط عدة مخالفات متنوعة بعد سحب عينات للتأكد من صلاحيتها بالفحص المعملي، وتبين وجود أغذية بها تغير في الخواص الطبيعية، كما تم تحرير ٧ محاضر جنحة صحية وإعدام ٦ كيلوجرامات أغذية مختلفة لتغير خواصها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأكد استمرار حملات التفتيش والمراقبة بنطاق الغنايم والقرى التابعة لها بناءً على توجيهات محافظ أسيوط بضرورة تكثيف المرور على الأسواق وكل المنشآت والمحال التجارية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن أرقام الخطوط الساخنة لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858 / 088) و(2135727 / 088) التي تعمل على مدار 24 ساعة ورقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أي طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، فضلًا عن البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة علي الأسواق صلاحية وسلامة السلع أشكال الاستغلال للمواطنين التجار وأصحاب المحلات وتحرير المخالفات المحاضر

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