إزالة إشغالات باعة جائلين وتحرير محاضر للمخالفين في الجمهورية والهلالي والوليدية بحي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

وأشار اللواء عصام سعد إلى تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال



وأوضح عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق إنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل فضلًا عن تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وذلك خلال حملات بمشاركة سيدعباس، وعاصم ابرهيم نائبا رئيس الحي وبالتعاون مع قسم اشغالات والمرافق وإدارة رخص المحلات وإدارة البيئة وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي حيث استهدفت شوارع (الجمهورية، والهلالي، الجلاء) وتفرعاتهم بالإضافة إلى منطقة مساكن الإسعاف بالوليدية.

وأكد عبداللطيف عبدالمنعم إلى استمرار تلك الحملات لضبط الشوارع وتيسير الحركة المرورية للمارة والسيارات خاصة مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم ومنع انتشار تعديات الباعة الجائلين والعمل على الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

وأضاف رئيس حي شرق أسيوط التعامل بكل حسم مع من تسول له نفسه لإعاقة حركة المرور واشغال الطريق دون تهاون أو تقاعس مع مراعاة فتح الطرق وإزالة كافة الاشغالات تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات