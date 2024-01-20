السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تعلن القائمة النهائية للمتقدمين لعمادة 4 كليات

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم السبت  20 من يناير، القائمة النهائية للمتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية (الهندسة - الزراعة - الآداب - التربية النوعية).

وقد أعلنت جامعة أسيوط عن القائمة النهائية للمتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية الهندسة؛ كلًا من: الدكتور حمدي أحمد  محمد الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور أحمد عبد المالك عبد الحافظ الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور على محمد يوسف الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور محمود أحمد عبد الله  الأستاذ بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج، والدكتور عزت عبد المنعم  مرغني الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور خالد صلاح سعيد الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور محمد عبد العظيم إبراهيم الأستاذ  بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور محمود محمد أحمد الأستاذ بقسم هندسة التعدين والفلزات، والدكتور شحاتة الضبع عبد الرحيم الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، والدكتور محمود عنيب عثمان الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، والدكتورة سلوى عبد الرحمن مجاهد الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية.


المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الزراعة


وضمت القائمة النهائية للمتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية الزراعة؛ كلًا من: الدكتور صالح محمود إسماعيل الأستاذ  بقسم الأراضي والمياه، والدكتور محمد بدري محمد الأستاذ  بقسم المحاصيل، والدكتور عادل محمد محمود الأستاذ بقسم المحاصيل، والدكتورة داليا محمود طنطاوي الأستاذ بقسم الخضر، والدكتورة هالة حسنين جمعة الأستاذ بقسم الأراضي والمياه، والدكتور محمد أحمد إبراهيم الأستاذ بقسم وقاية النبات، والدكتور عامر فايز أحمد الأستاذ بقسم أمراض النبات.

وتضم القائمة النهائية للمتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية الآداب: الدكتور أحمد زايد عبد الله الأستاذ بقسم الجغرافيا، والدكتورة نها عبد العزيز رزق  الأستاذ  بقسم اللغة الفرنسية، والدكتور عماد علي عبد السميع الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية، والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها، والدكتور  أحمد كمال عبد الوهاب بهنساوي الأستاذ  بقسم علم النفس، والدكتور  محمود علي عبد المعطي  الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها، والدكتور مجدي عبد الجواد علوان الأستاذ بقسم الآثار، والدكتور محمد السيد محمد أبو رحاب الأستاذ بقسم الآثار.

كما تضم القائمة النهائية للمتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية: الدكتورة  ياسمين أحمد محمود  الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي، والدكتور محمد جلال علي الأستاذ بقسم التربية الفنية، والدكتورة  أطياف محمد يوسف  الأستاذ بقسم التربية الموسيقية، والدكتور منتصر القللي أحمد الأستاذ  بقسم التربية الموسيقية.

القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية
القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية
القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية
القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية
اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة لشغل منصب عميد كلية لشغل منصب عميد كلية الهندسة لشغل منصب عميد كلية الزراعة لشغل منصب عميد كلية الآداب لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية

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