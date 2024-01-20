رئيس جامعة أسيوط: 16 برنامجًا دراسيًا بالجامعة الأهلية في 7 كليات نظرية وعملية

كشف الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح جامعة أسيوط الأهلية في طرح (16) برنامجًا دراسيًا في مختلف المجالات والتخصصات من خلال (7) كليات نظرية وعملية، حيث يقوم التعليم بها على المنافسه مع البرامج المناظره لها بالجامعات المحليه والدولية، ومواكبة أحدث نظم التعليم العالمي، وتحقيق متطلبات الجوده والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، بهدف إيجاد ظروف مواتية للإبداع، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤيه الدولة المصرية 2030.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، على أن جامعة أسيوط الأهلية تخرج من رحم جامعة أسيوط وتعد إضافة قوية لتطوير المنظومة التعليمية، وبرامجها تربط بين مكتسبات التعلم واحتياجات المجتمع التنموية ورؤية مصر 2030،وتقوم على التخصصات البينية المتداخلة، وتجمع بين المحتوى الأكاديمي، والتدريب، والتطبيق لتوفير تعليم شامل وعال الجودة، وتتوافق مع معايير الجودة المؤسسية، وتقوم على المرجعية الدولية والتخصصات البينية المتداخلة، وتحقيق الريادة والإبداع؛ لمواكبة المتطلبات الجديدة فى سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك لتلبية وظائف المستقبل.

وأشار الدكتور نوبى محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية إلى أن عدد الطلاب المقيدين للدراسة بجامعة أسيوط الأهلية يبلغ (3500) طالب وطالبة، والتي فتحت أبوابها أمام الطلاب للمرة الأولى لانطلاق الدراسة بها خلال العام الدراسى 2022/ 2023.

وتعد برامج جامعة أسيوط الأهلية إضافة قوية لتطوير المنظومة التعليمية وتعتمد على أحدث نظم التعلم المتبعة فى كبرى الجامعات الدولية؛ لإعداد جيل متميز ومؤهل للمشاركة في مسيرة الابتكار والإبداع، وقادر على المنافسة فى سوق العمل المعاصرة والمستقبلية.

ومن جانبه، أشار الدكتور نوبى محمد حسن، إلى أن البرامج الدراسية تتم بنظام الساعات المعتمدة؛ وتشمل برامج كلية الهندسة والعلوم التطبيقية (4) برامج هى: هندسة طبية حيوية، وهندسة التصميم الداخلى والمعمارى، والهندسة المدنية (هندسة التشييد وإدارة المشروعات)، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، وفى كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: برنامج الصيدلة الاكلينيكة، وبرنامج pharma D، وتطرح كلية الطب البشري: برنامج الطب المبنى على الجدارات، وفى كلية طب الأسنان: برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وفى كلية الألسن واللغات التطبيقية برنامجى: اللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية، وفي كلية العلوم الإدارية والمالية برنامجى: الدراسة باللغة الإنجليزية، ونظم معلومات الأعمال (BIS)، وتشمل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى (4) برامج هي: برنامج علوم الحاسب، برنامج نظم المعلومات، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة البرمجيات.