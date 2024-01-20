محافظ أسيوط: تنظيم قوافل بيطرية مجانية خلال أسبوع

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه سيجرى تنظيم قوافل بيطرية مجانية بقرى المحافظة خلال أسبوع بالتعاون بين مديرية الطب البيطرى بأسيوط ومعهد بحوث تناسليات الهرم، لرفع المعاناة عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري لدي المواطنين وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور صلاح على قطب، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

قوافل بيطرية مجانية بأسيوط

واستعرض المحافظ جهود مديرية الطب البيطرى وخاصة فى تنظيم القوافل البيطرية بقرى ومراكز المحافظة، مشيدًا بالتعاون المستمر بين معهد بحوث تناسليات الهرم ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، تفعيلًا للمشاركة المجتمعية ودور الجامعة البارز فى خدمة المجتمع، معلنًا تقديم الدعم للقوافل البيطرية وتسهيل عملها بقرى ومراكز المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم مجانًا.

وأوضح محافظ أسيوط، أن برنامج القوافل البيطرية خلال أسبوع يستهدف قرية دشلوط يوم السبت 20 يناير ودير الجبراوى بابنوب يوم الأحد 21 يناير وقرية الشيخ عتمان بمركز البدارى يوم الاثنين 22 يناير وقرية فزارة بالقوصية يوم الثلاثاء 23 يناير وقرية كيمان سعيد بمركز صدفا يوم الاربعاء 24 يناير وقرية بهيج بمركز اسيوط يوم الخميس 25 يناير 2024 وذلك تحت رعاية ودعم اللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظ أسيوط ؛ وذلك بمشاركة لفيف من أطباء التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بالمديرية وبعض الأطباء المتخصصين من معهد بحوث التناسليات بالهرم.

حيث سيجرى علاج ورش الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية والجلدية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وصرف التحصينات والأدوية وأمراض باطنة وتناسلية التي قد تصيب الماشية ومتابعة حالات التلقيح الاصطناعي بأجهزة السونار.