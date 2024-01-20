السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تنظيم قوافل بيطرية مجانية خلال أسبوع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه سيجرى تنظيم قوافل بيطرية مجانية بقرى المحافظة خلال أسبوع بالتعاون بين مديرية الطب البيطرى بأسيوط ومعهد بحوث تناسليات الهرم، لرفع المعاناة عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري لدي المواطنين وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور صلاح على قطب، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

قوافل بيطرية مجانية بأسيوط

واستعرض المحافظ جهود مديرية الطب البيطرى وخاصة فى تنظيم القوافل البيطرية بقرى ومراكز المحافظة، مشيدًا بالتعاون المستمر بين معهد بحوث تناسليات الهرم ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، تفعيلًا للمشاركة المجتمعية ودور الجامعة البارز فى خدمة المجتمع، معلنًا تقديم الدعم للقوافل البيطرية وتسهيل عملها بقرى ومراكز المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم مجانًا.

وأوضح محافظ أسيوط، أن برنامج القوافل البيطرية خلال أسبوع يستهدف قرية دشلوط يوم السبت 20 يناير ودير الجبراوى بابنوب يوم الأحد 21 يناير وقرية الشيخ عتمان بمركز البدارى يوم الاثنين 22 يناير وقرية فزارة بالقوصية يوم الثلاثاء 23 يناير وقرية كيمان سعيد بمركز صدفا يوم الاربعاء 24 يناير وقرية بهيج بمركز اسيوط يوم الخميس 25 يناير 2024 وذلك تحت رعاية ودعم اللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظ أسيوط ؛ وذلك بمشاركة لفيف من أطباء التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بالمديرية وبعض الأطباء المتخصصين من معهد بحوث التناسليات بالهرم.

حيث سيجرى علاج ورش الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية والجلدية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وصرف التحصينات والأدوية وأمراض باطنة وتناسلية التي قد تصيب الماشية ومتابعة حالات التلقيح الاصطناعي بأجهزة السونار.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم قوافل بيطرية مجانية مديرية الطب البيطرى بأسيوط ومعهد بحوث تناسليات الهرم المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مواد متعلقة

نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بشوارع مركز ساحل سليم

محافظ أسيوط يؤكد ضرورة توعية المزارعين بالحفاظ على البيئة

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين

محافظ أسيوط يستعرض موقف رصف الطرق وأعمال رد الشىء لأصله

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»